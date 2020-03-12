Лера Кудрявцева травмировалась на аттракционе в Дубае

12.03.2020, 20:30, Разное

Неудачи преследуют знаменитую телеведущую Леру Кудрявцеву. Очередная беда в виде травмы головы поджидала её в Дубае, куда она отправилась в отпуск.

Скандал с руководством Муз-ТВ для Кудрявцевой закончился традиционной схемой «ищешь справедливость — начинай искать новую работу». Вместо этого ведущая решила отдохнуть и уехала с мамой в Арабские Эмираты. В поисках развлечения она выбрала достаточно экстремальный способ, закончившийся ушибом головы на опасном аттракционе. Предупредив своих поклонников в Instagram о том, что она может «тупить» из-за «карусельной травмы», Кудрявцева вместе с тем очень живописно описала происшествие, впечатлив фанатов своим красочным слогом. На видео легко представить себе тот поворот на 360 градусов, во время которого она ударилась. Движение происходило под музыкальное сопровождение, поэтому крики участников не слышны. За кадрами звучит голос мамы, которая восхищается смелостью дочери.

Одним поклонникам стало страшно даже смотреть на эти повороты, а кое-кто говорит, что и не подошел бы к месту такого экстрима. Лера Кудрявцева не только не испугалась «космических перегрузок», но отправилась на встречу с ними после плотного перекуса. С явной жалостью она перечислила все вкусности, которые были съедены во время обеда. Фанаты выразили сочувствие, хотя некоторые заранее попросили прощения за то, что не могут удержаться от смеха.