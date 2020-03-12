Горбачев выступил с обращением к мировым лидерам

12.03.2020, 20:28, Новости дня

Экс-президент СССР Михаил Горбачев выступил с обращением к мировым лидерам, выразив сожаление в связи с отказом некоторых из них приехать 9 мая на День Победы в Москву, а также поддержать заявление о недопустимости ядерной войны.

«Все чаще слышны голоса о приемлемости войны, приемлемости применения силы. Снова поют хвалу ядерному оружию. «В воздухе пахнет войной». Запад винит во всем Россию, а РФ – Запад. США выходят из договоров об ограничении вооружений. Военные самолеты летают все ближе к чужим границам, корабли опасно сближаются, ракетами несколько раз сбивали гражданские самолеты», – написал он в обращении, опубликованном «Новой газетой».

Горбачев добавил, что ястребы ради власти готовы на все.

«Если следствие политики – война, то долой такую политику! Сейчас в мире должно звучать другое, главное слово: одуматься. Остановиться! Остановка любых действий, которые приближают катастрофу, – вот что ответственные политики должны предложить народам», – сообщил Горбачев.

По его словам, это особенно важно в условиях опаснейшей угрозы – пандемией коронавируса.

«Особенно велика ответственность великих держав. Очень жаль, что лидеры США и Великобритании отвергли предложение Владимира Путина приехать в Москву в связи с 75-летием Победы. Отвергли шанс обсудить вместе с другими постоянными членами Совета Безопасности ООН нынешнюю тревожную обстановку, подтвердить тезис о недопустимости ядерной войны», – написал он, выразив надежду, что «ответственность возьмет верх над авантюризмом, разум – над хаосом».

Ранее глава МИД Сергей Лавров напомнил, как президент СССР Михаил Горбачев вместе с президентом США Рональдом Рейганом принимали заявление о невозможности победителей в ядерной войне. Он добавил, что Москва предложила американским коллегам подтвердить эту позицию в новых условиях, однако ответа так и не получила.