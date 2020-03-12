НХЛ приостановила чемпионат из-за коронавируса
12.03.2020, 20:28, Новости дня
Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен с четверга в связи с угрозой распространения коронавируса, информирует НХЛ.
Срок, на который приостанавливается сезон, не называется, информирует РИА «Новости».
Также приостановлены сезоны в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и североамериканской футбольной лиге Major League Soccer (MLS).
В Европе приостановлены проведение баскетбольных Евролиги и Еврокубка, отменен чемпионат по фигурному катанию в Канаде.
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