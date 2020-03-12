НХЛ приостановила чемпионат из-за коронавируса

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12.03.2020, 20:28, Новости дня

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен с четверга в связи с угрозой распространения коронавируса, информирует НХЛ.

Срок, на который приостанавливается сезон, не называется, информирует РИА «Новости».

Также приостановлены сезоны в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и североамериканской футбольной лиге Major League Soccer (MLS).

В Европе приостановлены проведение баскетбольных Евролиги и Еврокубка, отменен чемпионат по фигурному катанию в Канаде.



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