 

США признали беззащитность перед ядерным вооружением России

12.03.2020, 20:28, Новости дня

У Соединенных Штатов нет средств противоракетной обороны (ПРО), которые позволили бы защититься от имеющихся у РФ ядерных вооружений, и Вашингтон не планирует создавать такие средства, сообщил директор агентства по ПРО Пентагона вице-адмирал ВМС Джон Хилл.

«Я могу подтвердить, что это не входит в наши планы – создавать средства защиты от РФ и Китая. Существует другая стратегия в отношении РФ и Китая», – сообщил он на слушаниях в одном из подкомитетов комитета палаты представителей по делам вооруженных сил, передает ТАСС.

В чем именно заключается стратегия, Хилл не уточнил.

У него спросили, правда ли, что США, располагающие 40 противоракетами на Аляске и четырьмя в Калифорнии, не смогут отразить удар с использованием 1 тыс. 550 боезарядов, которые Москва имеет в соответствии с ДСНВ.

«С точки зрения имеющихся у нас возможностей и их количества – нет», – подтвердил адмирал.

У него спросили, действительно ли Белый дом не планирует развертывать дополнительные средства ПРО и финансировать какие-либо новые проекты, чтобы исправить эту ситуацию. Хилл подтвердил это.

Между тем, ранее Москва выразила озабоченность планами США в области ПРО – отмечалось, что испытаниями противоракеты SM-3 Block IIA Вашингтон начинает отработку своей системы по прямому сдерживанию России.



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