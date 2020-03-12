 

Мнение: Они снова всех предали

12.03.2020, 20:18, Разное

Давайте объясню на пальцах: нам надо догрести на одной большой лодке до обитаемого острова, но я буду грести в одну сторону, а ты – размахивать веслами в другую. Естественно, мы либо затонем, либо так и останемся дрейфовать посреди океана.

Почти то же самое происходит и сейчас, только не в море, а в некоторых партиях.

Вот у КПРФ уже полная «полундра».

Давеча задумался о том, почему многие наши политические партии никак не могут договориться внутри своих же «групп по интересам», а тут подоспел горячий инфоповод.

Пожалуй, теперь я окончательно убедился в том, что эти люди попросту остались где-то в прошлом, и причем по всем фронтам (включая обмен информацией и в целом политический курс). Но им – разумеется, речь о политиках – никак нельзя допускать такого отставания. Иначе не избежать роковых последствий.

На довольно опасной грани оказалась КПРФ. Оказывается, во время голосования о поправках в Конституцию РФ, центральный аппарат партии не удосужился обсудить с отделениями в регионах свои намерения «воздержаться» от голосования. А теперь угадайте, к чему привела такая безответственность. Конечно, отстранившиеся от центра отделения проголосовали против поправок, что навело еще больше смуты во внутрипартийном устройстве коммунистов.

Что до моего скромного мнения – я считаю, что пока Жириновский требует отозвать мандат у понаехавшего из коронавирусной Франции депутата ЛДПР, а КПРФ узнает о победе своего кандидата в Хакасии в числе последних, никакого доверия со стороны потенциального электората ждать не следует.

Как думаете, сколько еще прохудившаяся лодочка КПРФ будет болтаться на плаву?

Источник: Достало



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