В Китае создали робота для взятия анализов на коронавирус

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12.03.2020, 20:07, Разное

В Китае инженеры разработали робота для взятия анализов на коронавирус. Данное техническое средство позволит снизить риски заражения для медицинского персонала.
Известно, в Китае коронавирус выявили ещё в конце 2019 года. В настоящий момент в этой стране зафиксировано, как наибольшее число заражённых, так и скончавшихся от болезни людей. Работникам медицинского сектора приходится намного чаще рисковать собственным здоровьем, контактируя с пациентами, а потому конструкторы создали робота, который может заменить их в процессе взятия анализов.

Для этого они применили приспособление, напоминающее руку, которое может брать мазки из горла и проецировать точную трёхмерную анатомическую картину при помощи эндоскопа. Изображение при этом имеет высокое разрешение. Уже проведены испытания механизма и их результаты обнадёживают. Точность анализа составляет 95%. Всего механический ассистент сделал 80 мазков. Отдельно отмечается, что робот способен действовать более аккуратно, не причиняя боль пациентам.

По словам медиков, в настоящий момент самым точным способом определить коронавирус является тест на нуклеиновую кислоту. Во время его проведения врачу приходится приближаться к больному на близкую дистанцию, подвергая себя риску. Электронный помощник поможет избежать дальнейшего распространения заболевания среди врачей.



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