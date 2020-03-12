Благосостояние домохозяйств США выросло в конце 2019 года до 118,4 триллиона

12.03.2020, 19:59, Новости дня

Благосостояние домохозяйств США выросло до 118,4 трлн долларов в четвертом квартале прошлого года, показал отчет Федеральной резервной системы (ФРС) США, передает Reuters.

Также отмечается, что ситуация в ближайшее время должна измениться поскольку фондовые рынки продолжают испытывать страх перед рецессией, вызванной вспышкой коронавируса в мире.

Данные, которые относятся к периоду с октября по декабрь 2019 года, когда экономика США была еще здоровой, показали, что большая часть роста благосостояния произошла в результате роста цен на акции США в то время. Стоимость акций за тот момент увеличилась на 2,6 трлн долларов.

Показатель чистого капитала домохозяйств также был пересмотрен в сторону повышения до 115,2 трлн долларов в третьем квартале 2019 года.

Федеральная резервная система США на прошлой неделе сократила процентные ставки на 0,5% в рамках экстренных мер, чтобы поддержать экономику США от воздействия пандемии коронавируса. В прошлом месяце произошло резкое увеличение числа подтвержденных в США случаев гриппоподобного заболевания.

Снижение затрат по займам пока мало помогло успокоить финансовые рынки. Американские акции потеряли примерно 6 трлн долларов с 19 февраля на фоне распространенных опасений по поводу глобальной рецессии. Ранее индексы S&P 500 и Nasdaq упали, так как шок от решения президента США Дональда Трампа запретить въезд гражданам Европы вызвал недовольство инвесторов.

В другом месте в отчете заемные средства домохозяйств выросли на 4,1% в годовом выражении в четвертом квартале, по сравнению с пересмотренными в сторону повышения темпами роста на 3,4% в третьем квартале 2019 года.

Ликвидные активы нефинансовых компаний составили 4,9 трлн долларов против 4,7 трлн долларов в период с июля по сентябрь.