 

Генсек ООН отменил ряд мероприятий в штаб-квартире из-за коронавируса

12.03.2020, 19:59, Новости дня

Все второстепенные мероприятия в штаб-квартире ООН будут отменены с 16 марта, такое решение принял генсек организации Антониу Гутерреш, сообщил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

«Генсек ООН принял решение отменить все организуемые ООН параллельные мероприятия в штаб-квартире с 16 марта до конца апреля. ООН также настоятельно призывает все страны-члены рассмотреть возможность отмены всех параллельных мероприятий и встреч, которые они организуют», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее ООН отменила  почти все мероприятия весенней сессии СПЧ из-за коронавируса.

Также в ООН протестировали систему удаленного проведения заседаний Совбеза на случай ухудшения ситуации с распространением коронавируса.



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