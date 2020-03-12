 

Мосгордума одобрила поправки к Конституции

12.03.2020, 19:59, Новости дня

Депутаты Московской городской думы одобрили поправки к Конституции, «за» выступили 26 депутатов.

Еще 11 проголосовали «против», трое воздержались, информирует агентство «Москва».

В заседании принял участие один из участников рабочей группы по подготовке поправок к Конституции – ректор Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев, который ответил на вопросы депутатов по ряду положений документа. В частности, он подчеркнул, что поправки к Конституции будут способствовать интеграции органов местного самоуправления в систему публичной власти и помогут расширить полномочия муниципалитетов.

В свою очередь глава фракции «Единой России» в Мосгордуме Степан Орлов отметил, что в случае одобрения поправок на всероссийском голосовании 22 апреля Конституция станет «более прозрачной, более демократичной и более адресной».

Уже более двух третей российских регионов приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституции. Закон поддержали все субъекты, в которых проводилось обсуждение.



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