Число жертв коронавируса в Италии превысило 1 тыс. человек

12.03.2020, 19:59, Новости дня

За сутки в Италии общее число случаев заражения коронавирусом выросло почти на 3 тыс. От заболевания уже скончались более 1 тыс. человек, сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

«Сегодня у нас 213 выздоровевших, их число достигло 1 тыс. 258. … Также мы зафиксировали 188 смертельных случаев», – приводит слова Боррелли РИА «Новости».

Всего от коронавируса в Италии скончались более 1 тыс. человек, накануне это число составляло 827.

Общее число заразившихся вирусом, включая летальные исходы и выздоровевших, превысило 15 тыс.

Россия в качестве мер по предотвращению распространения коронавируса ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией. Также РФ закрывает пропуск граждан Италии через границус 13 марта.

Ранее в среду Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.