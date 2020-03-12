Мнение: Письмо: “Началась битва принцесс”

12.03.2020, 19:50, Разное

Разбирайте самостоятельно.

Здесь опять про изо-всех-сил-вежливого онегина и грубого Штурмана, с Выскочкой цвета радуги.

Каждое второе письмо – такие истории.

Ваша задача внимательно проследить, чем Штурманы кормят корону, почему им вообще приходит в голову, что они могут взять, что хотят, чем они эту уверенность свою цементируют.

miyu_hime

Здравствуйте, Эволюция!

Спасибо за ваш альтруизм (блог, книгу, рубрику), очень надеюсь на разбор письма. У меня очень сильные чувства к мужчине, отношения с которым я не потянула, но отлипнуть никак не могу. Помогите, пожалуйста, снять корону и двинуть локус – очень хочу вылезти из башни и опереться на себя.

Мне 33, СЖД, внешность обычная, 1,5 высших, разговорный японский, небольшие кинодостижения в прошлом.

М. на год меня младше, СМС, очень обаятельный, поляк, ученый по информатике, на момент наших отношений ещё писал PhD, работая из дома или из путешествий в расслабленном гибком режиме он зарабатывает столько, сколько я на полном рабочем дне (когда работала в офисе).

Познакомились чуть больше года назад на новогоднем танго-фестивале в третьей стране. Я почти год не могла забыть бывшего любовника, немного наладила свою жизнь после того, как путешествовала год в «поисках себя», бросив хорошо оплачиваемую престижную работу и выбросив все свои вещи (вернулась в Москву, стабильный фриланс, освоила новый софт и новое направление в смежной творческой профессии, снова стала танцевать, восстановила отношения с близкими друзьями). На ивенте из меня хлестали энергия и спонтанность, мне просто было очень хорошо.

Я бы не обратила на М. сама внимания (он пригласил из чистой вежливости, знакомый попросил взять мои контакты. Рассказывал, что, когда увидел меня, подумал: ни. за. что. И даже не из-за волос, покрашенных в радугу, а из-за той эмоциональности, с которой я танцевала), но, когда встала с ним в пару… я такого ещё не испытывала. Ощущение огромного уважения. Уважения мужчины к женщине. И танцует он классно, да. Мы проговорили несколько часов (кроме нескольких дней танцевания), разъехались. Была очарована его интеллектом и логикой, легким цинизмом и прагматизмом, тем, как он красуется. А ещё – очень эмоциональным прощанием. И тут же забыла, я ничего не планировала серьёзного….

М. написал, что 2 недели специально подогревал свой интерес ко мне, пересматривая фото, настоял на видеозвонках, от которых я первое время зевала и скучала.

Признаться, в самом начале я воспринимала М. как десерт, которым заедаю неудачные прошлые отношения… но потом заметила, как мне тепло в этом общении. У меня появились искренний интерес и уважение к М. Я очень захотела «попробовать по-настоящему». Сказала, что хочу встретиться.

Так мы и встретились сразу аж на 2 недели: сначала одна страна, потом заехали к нему, потом танцевальный ивент в третьей стране.

М. был очень галантным, обходительным, особенно, когда я была его гостьей – показывал мне город, познакомил с лучшим другом, внутри нашего длинного свидания он меня водил на свидания в рестораны, на 8 марта подарил цветы. Да, он много жаловался и ворчал, у нас не совпадали биоритмы, а когда он дарил цветы – сказал, что купил их из жалости к тётушке-продавщице. Я старалась не обращать на это внимания, хотя порой уставала очень, пытаясь казаться всегда лёгкой и воздушной… да, мне хотелось ему понравиться.

Я видела, что в нём много любопытства и азарта, но и много сомнений, совсем не так много мотивации, как он хотел показать. В начале отношений я ясно видела, что М. меня не очень хочет: не целовал ни при знакомстве, ни в первые дни путешествия. Я ждала, если честно, да: Венеция, мосты, романтика… Но быстро приняла вызов, нет так нет, посмотрим. Спали мы в обнимку. В последний день Венеции М. признался, что специально тянул, не хотел торопиться, чтобы это не стало одноразовым сексом (чтобы не было разочарования)

За всю поездку секса у нас почти не было (если честно, мне хотелось очень, но нет так нет. Зато он обнимал меня ночи на пролёт)

М. после сказал, что всё прошло гораздо лучше, чем он ожидал, и он точно не жалеет.

Перед вылетом по домам сидели в аэропорту, он посмотрел на меня: думаю, я тебе нравлюсь. Спросил, хочу ли я продолжить. Ответила да. Спросила в ответ. Он начал долго-долго что-то объяснять, я ничего не поняла, запуталась. Но он кивнул головой, и я расценила этот жест, как согласие.

Сейчас я понимаю, что сомнения и нестабильная мотивация так никуда и не исчезли, это я перестала их замечать. Он мне прямо говорил об этом (например, повторял, что отношений на расстоянии у него никогда не было, он в этом неопытный. Или, мог заявить, что когда мы вместе, у нас отношения, а когда порознь, то он вроде как этого не чувствует… я обижалась очень, иногда вставала в позу)

После первого путешествия был очень хороший период, когда и он, и я тянулись друг другу навстречу, писали друг другу постоянно, слали фотки, созванивались и болтали обо всём на свете часами. Вот тут я его и присвоила, наверное, увы.

Когда мы снова встретились, опять недели на 2, я уже безбожно липла, тянула эмоции, наверное, до сих пор не понимаю, сколько штурманства и щипцевания было… А М. выкладывался по полной, видела, как его это изматывает, старалась максимально занять себя сама (на фест ходила одна, или с его гостями, которых был полон дом, работала опять же), и всё равно, думаю, нужду было не спрятать… я так соскучилась за 1,5 месяца, так хотелось близости…

В конце нашей поездки он заболел, я явно увидела, как его достала…

И после он пропал. Да. То есть, он, конечно, заверял, что всё хорошо, но такие обстоятельства и другие…

Для меня это был месяц ада, я в полной мере почувствовала, как сильны моя нужда и зависимость. Я не писала лишний раз, просто рыдала по ночам, а потом уже и на работе.

Я довела себя так до ручки, и незадолго до поездки отправила сообщение: вижу, ты не заинтересован в нашей связи, не беспокою тебя больше.

М. сразу же стал звонить, объяснять, и писать каждый день. Доходило до абсурда, я сидела рыдала на работе, глядя в мессенджер. И он писал мне в этот момент: дада, я о тебе думаю.

Ненавидела себя в эти моменты, какая жалкая.

Я приехала к нему, он был очень-очень внимателен, и поцелуи были и секс (инициированный мной, после которого я расплакалась тайком, чувствуя, что только мне это было нужно. А он благодарил меня многократно за инициативу, мол, сам стеснялся)

Я поняла, что больше так не могу. М. должен был уехать на несколько дней, и потом он запланировал для нас ещё 33 путешествия. Я зачем-то призналась в любви, и о том, что чувствую его ко мне холодность. Он подтвердил, что так и есть, он сам не знает, почему остыл и отстранился за это время, но верит, что всё можно вернуть. Мол, давай проведём время вместе, и посмотрим, что будет дальше. Может, вернётся страсть, а, может, останемся друзьями. И улетел.

Утром я написала, что он для меня идеал, но я так продолжать не могу. Уехала в Россию, а его заблокировала. М. пытался меня остановить, даже друга отправил меня задержать. Звонил.

Дома мне рассказали, что у М. роман с другой девушкой… мне стало сразу легче, появились злость и силы, я ушла в работу и учёбу.

М. писал мне полотна с признаниями в любви, но они почему-то уходили в спам, я их не читала.

Через 2 недели он прилетел в Москву.

Мне не хватило самоуважения, я, обрадованная, поверила, что слухи – это слухи (он предлагал посмотреть переписку, устроить очную ставку и тд), раскатала губу, что наконец-то он меня полюбил, нашла нам жильё на время его приезда, экскурсии по Москве, максимум комфорта… А М. стал жаловаться, как дорого ему обошлась срочная виза в Россию, какая дерьмовая погода в Москве (было правда очень холодно и дождливо), и вообще ему не нравится город и тд.

Мы съездили в Питер, а после очередного ивента улетели в Европу на бюджетный курорт.

Я так же подстраивалась, он так же смотрел сверху, но как-то всё стало налаживаться, и для меня это было самое счастливое время. Очень много времени вместе, много нежности с его стороны, много близости и секса (он обнимал меня после – я чувствовала себя «дома», мне плакать хотелось от счастья)

М. и раньше вслух строил какие-то общие планы (придумывал имена общим детям, обсуждал новую общую кровать в спальню), я старалась мысленно твердить себе, что это просто мысли вслух… но в это время он стал учить меня польскому, рассуждать о перспективах моего трудоустройства в своём городе. Всё это, конечно, с большой тревогой… а я уши развесила.

Мы снова разъехались. М. мне постоянно писал, что хочет меня снова и снова, что первый день он наслаждался одиночеством, но на второй стал очень скучать. Позвонил, стал планировать новую встречу. Стал говорить об оформлении вида на жительство для меня и тд… Крышу мне снесло.

При этом в Москве моя жизнь трещала по швам. Я уже лет 10 живу самостоятельно, без помощи родителей, но… живу не по средствам. Все заработанные деньги я спускала на эти наши поездки. Одно время один мой друг высылал мне денег, но я спустила их на дизайнерскую одежду, чтобы не выглядеть бомжом рядом со стильным М. (я же выбросила всё за год до этого), перекрасила волосы в блонд. В Москве временно жила у другого друга, чтобы сэкономить немного… Когда я получила приличные деньги за проект, М. сказал, что смысла нет мне обустраиваться, я же скоро приеду к нему… Совершая все эти глупости, я страшно себя подставила, ощущение нестабильности выливалось в историки, напряжение накапливалось…

В этих отношениях я впервые явно почувствовала, как дыра в работе и экономике создают мою неустойчивость и… страшную нужду. Уже не только эмоциональную.

Когда я в сентябре приехала к М…. я с первых дней поняла, что хорошо всё не будет. Меня не покидало чувство, что я на экзамене, и должна прыгать выше головы… я старалась… старалась… а потом напряжение прорывалось истериками: то я разобью об пол стул у него на кухне, то в баре хрустальный стакан прямо в руке, изрезавшись… то напьюсь и покусаю его…. М. мне говорил прямо, что не чувствует себя в безопасности, когда такая непредсказуемость. И стал закрываться. Дошло до того, что он перестал здороваться по утрам, стал вести себя словно меня нет… Из меня полезли новые демоны. Из-за обрыва эмоционального контакта, меня крыло самой настоящей паникой… замкнутый круг.

И много другой жести. Например, если М. просыпался, а меня рядом нет, он сразу бежал проверять, не уехала ли я, на месте ли, звонил. Это приняло какие-то болезненные формы… Ещё у нас началась битва принцесс… никто не хотел уступать. Да, мы обсуждали все эти проблемы, но… никакого толку от этого не было, конечно…

Я видела, что эксперимент совместного проживания не удался (ни он, ни я никогда ни с кем не жили). Мне каждый день хотелось уехать… дура, конечно, что не уехала. Да, была договорённость, что на его ДР я точно буду, но… я отчаянно пыталась подстроиться снизу и ждала ждуном. М. стал тщательно предохраняться, секс почти исчез, апогеем стал разговор, когда М. мне объяснил, что и не планировал съезжаться вот прям щас, и я его неправильно поняла. И что нужно отдохнуть друг от друга месяц и попробовать снова. И вообще у него было запланировано всё только на январь и тд….

Ещё очень остро всплыл конфликт на тему денег… М. сказал, что хочет, чтобы я платила всегда сама за себя… и даже хотел использовать приложение, которое подсчитывает каждый грош. По мне это шибануло очень сильно. Я готова была делить бытовые расходы, да хоть все свои деньги отдавать, но не платить за себя на свидании… мне всё ещё очень сложно изменить мышление (я время от времени платила за нас обоих, всегда предлагала, мне было приятно) Позднее М. мне написал несколько очень длинных обстоятельных писем, где честно объяснил, что демотивирован, что не хочет быть русским мужчиной, что он хочет тратить деньги на новые рубашки, а не мои обеды и тд.

Ко дню его рождения у меня уже не было сил ни на что. С подарками я налажала, сил устраивать праздник не было никаких… Когда на следующий день я села в самолёт в Израиль (перед возвращением на родину мне очень хотелось погреться, съездить на випассану, увидеть друзей), я чувствовала такое облегчение… мне казалось, что я только что видела самый кошмарный сон моей жизни…

На самом деле, М. очень поддерживал меня, когда мы пробовали ужиться. И за всё время наших отношений он дал мне очень много… и его практичные подарки, много много заботы и помощи, важных слов.

Рядом с ним, в тот самый лучший период, мне хотелось расти и становиться лучше. Я впервые узнала, как это. Я была полна сил и энтузиазма развиваться, учиться и идти вперёд.

На расстоянии я стала избегать общения. М. тоже признался, что демотивирован. Но всё равно предлагал встретиться и попытаться снова.

У меня не было уже сил на это. Я просто больше не могла подстраиваться и прогибаться. И что-то обсуждать было сложно…

Я поговорила вдруг с отцом, он сказала: и что, ты сейчас туда опять попрёшься?! Не вздумай. А про вещи забудь.

Написала коротко, что не приеду. И путешествовать с ним не поеду.

М. стал звонить, я не ответила, написала, что занята. Думаю, тут был мой большой косяк…

В течение нескольких дней он ещё звонил. И потом прислал письмо:

Дорогая Т. Run (у нас были шуточные прозвища: M. Easy и T. Stable), я слишком долго потакал твоим уродливым привычкам, но я не ты, и расставлю точки над и. Я любил тебя и хотел быть с тобой вместе. Но что важнее – ты была членом семьи для меня. И это самое болезненное, потерять члена семьи. Я искренне жалею, что когда-то встретил тебя. Никогда мне не звони, не пиши и не подходи. Я сделаю всё возможное, чтобы забыть о твоем существовании. M. Nobody

На фб и в мессенджере М. меня заблокировал. Это было в середине ноября.

Мне было очень грустно читать это письмо… очень. Но я решила сделать так, как он говорит. Не писать, не звонить… тем более, сама мысль о вымаливании прощения меня убивала.

Я 2 месяца прожила у бывшего и вернулась к маме. Первое время мне хотелось просто лежать под одеялом и ничего не чувствовать. Постепенно вернулась к работе, танцам.

Стала внимательно читать блог (до этого читала поверхностно), увидела, в какой я ужасной яме… пока не получается вылезти, но, надеюсь, есть понимание, что делать (в каком направлении ползти). Когда работаю, чувствую себя «в домике», проблемы огромные, но у меня есть я, и нет ощущения зависимости от кого-то другого.

1 февраля меня накрыло, и я совершенно искренне написала письмо М. примерно о том, что по прошествии времени стала видеть и понимать, как уродливо себя вела, как сильно на него давила. Какая я зависимая и несамостоятельная. Но благодарности у меня больше, чем сожалений. Теперь у меня есть шанс стать лучше. И однажды стать опорой для любимого человека. А в конце дописала, что знаю, что надежды у меня нет, и я должна его разлюбить, но у меня не получается. Очень люблю. Очень.

На следующий день испугалась своей липкости, ушла в работу с головой. Когда через 3 дня пришёл ответ, он застал меня врасплох, я правда не ожидала.

М. ответил очень вежливо: «Дорогая Т. У меня очень противоречивые чувства. Честно говоря, не знаю, что и думать. И не то чтобы мы могли выпить кофе и попробовать поговорить, дистанция и тд. У меня локальная работа и личная терапия в разгаре, так что в последнее время я депрессивен, меланхоличен, мало энергии. И всё это для меня слишком.»

Я очень расстроилась. Ничего не ответила.

Через 2 недели 14 февраля уже ночью приходит ещё одно письмо: «Это за гранью моего понимания. Зачем ты вообще меня тревожила, если не собираешься ничего отвечать.»

Я снова очень-очень расстроилась. Уехала на випассану, после зарылась в работу.

И вот 7 марта М. разблокировал меня на ФБ, я просыпаюсь от сообщения: «Как ты? Ты видела два моих последних имэйла?»

Я так испугалась, что оставила телефон на весь день в кровати, сбежав с ноутом.

А сегодня меня вскрыло. Безумно скучаю. Безумно люблю. Обиды тают, а нежность – нет. Нежности эшелоны…

Позвонила ему днём, не ответил.

Знаю, что мне сейчас нечего предложить этому мужчине… надо выбираться из ямы и срочно восстанавливать работу и экономику. Но вот очередная ломка, и душу рвёт от любви.

Спасибо, что прочитали.