Мнение: О праве Путина идти в президенты снова и снова – из первых уст

12.03.2020, 19:32, Разное

В связи с обнулением президентских сроков нынешнего «гаранта Конституции» возникла одна прелюбопытнейшая коллизия. Можно сказать практически неразрешимая в рамках существующих правовых норм (об этике пока забудем), в число которых, бесспорно, входят и судебные акты. Хотя в России не прецедентное право, требования о необходимости единства правоприменения никто не отменял.

Вот о чём речь.

Как заявил президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, исключение для действующего президента сделано ввиду «исключительной» ситуации. Вот его слова.

Норма об ограничении количества сроков остаётся в Конституции, она не исчезает. И это изъятие для действующего президента носит разовый характер. Только для действующего президента в связи с принимаемым пакетом и в связи с ситуацией — это было сутью инициативы [Валентины] Терешковой.

Ситуация в мире известна, она весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентная. Многие страны мира и наша находятся в нестабильной ситуации вокруг. В такие нелёгкие годы некоторые страны принимали решения о возможности для действующего президента оставаться и дальше в должности. И в эти непростые годы имеет значение стабильность власти, твёрдость власти, последовательность власти. И этим руководствовалась [Валентина] Терешкова, это было её аргументацией, с которой согласился [Владимир] Путин.

Вот тут и возникает правовая коллизия.

Текущая ситуация, её оценки – понятие весьма субъективное. Скажем, в 1999 году, когда происходила передача власти от действующего президента келейно выбранному «преемнику», вряд ли было спокойнее, чем сейчас. Экономика страны лежала в руинах катастрофического дефолта 1998 года, на Северном Кавказе полыхала настоящая война, резервы были на нуле и бюджет – в дефиците, а единство Федерации держалось буквально на живой нитке. Сейчас, при всех сложностях на финансовых рынках, такого нет и близко. То есть, как правовой аргумент оценочные суждения в данном случае несостоятельны.

А вот довод о том, что принятые поправки вносят настолько серьёзные изменения в Основной закон и полномочия президента, что для того фактически начинается новая жизнь в новом правовом поле, по крайней мере, может быть рассмотрен Конституционным судом. Но каким должен быть его вердикт в чисто правовом поле?

Мы помним, что в 1998 году Конституционный суд уже рассматривал аналогичный вопрос – можно ли обнулить один президентский срок Борису Ельцину, тогдашнему хозяину Кремля? Тем более, что правовые основания для такой постановки вопроса были, ведь в первый раз тогдашний глава государства избирался ещё в период существования #СССР, по законам совсем другой страны. Так не означает ли, что принятие новой Конституции новой России сразу вслед за принудительным «обнулением» прежнего парламента должно «обнулить» и предыдущую каденцию Бориса Ельцина?

Так вот, без малого 22 года назад КС РФ, возглавляемый всё тем же Валерием Зорькиным, однозначно решил: нет. Мол, даже такой исключительный шаг, как принятие нового Основного закона не «обнуляет» всё предыдущее. Иначе, мол, не сохранить преемственности. Да и народ, голосовавший на выборах в 1992 году, продлевал полномочия старого президента на новый срок.

То есть, по праву, думскую поправку об «обнулении» принимать нельзя.

Хотя, если очень хочется, то можно.

Так, во всяком случае, считает видный правовед, сенатор Андрей Клишас. По его словам, в 1998 году «у Конституционного суда не было никаких юридических оснований, никаких иных конституционных норм, которые бы позволяли принять другие решения. А вот сейчас юридические основания есть, потому что они вписаны в закон о поправке. В нем чётко сформулировано, что есть специальное правило (причём это и в 81-ю статью [Конституции] вносится, и в переходные положения), которое позволяет действующему президенту избираться на следующих выборах. Это принципиальная разница, её нужно понимать. Суд в 1998 году не мог сам придумать норму права, и поэтому вынужден был руководствоваться той нормой, которая записана в 81-й статье. Сейчас суду говорят: #парламент принял специальную норму, она появляется в 81-й статье и в переходных положениях, и Конституционный суд спрашивают: она противоречит каким-то положениям 1, 2 или 9 главы, или не противоречит?».

Такой вот выверт сознания, напрочь игнорирующий основы юриспруденции, согласно которым норма Закона, тем более – Основного закона, не может быть персонифицированной, созданной под конкретного человека и применяемой единоразово. Иначе это никак не норма права, а нечто другое.

Не кажется ли вам, что в данном случае сову на глобус не натянуть уже никак, а предложения сенатора – уже совсем дно? Или в 2036 году постучимся ещё ниже?