Постпред РФ при ЕС раскритиковал суд по MH17

12.03.2020, 19:30, Новости дня

Суд в Нидерландах по гибели малайзийского Boeing MH17 – это попытка подогнать факты под заранее определенную концепцию, сообщил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Это странный процесс. Первый же логично возникающий вопрос – почему это дело рассматривает некий окружной, то есть местный суд в Нидерландах? Потом – почему судят четырех практически случайных людей, ни один из которых, тем более, не присутствует в зале суда? Ради чего все это? Довод, что, дескать, ради умиротворения и успокоения родственников жертв этой трагедии, звучит более чем сомнительно. По-моему, это направлено лишь на то, чтобы разбередить их раны. Хотя все они, без сомнения, заслуживают сочувствия», – передает ТАСС слова Чижова.

Он подчеркнул, что пристально наблюдает за всей историей катастрофы рейса MH17 с первого дня – 17 июля 2014 года.

«Могу сказать, что попытка группы стран разобраться в причинах трагедии МН-17 очень быстро свелась к стремлению подогнать все выводы под заданные параметры. Ни на одном из этапов существования так называемой Совместной следственной группы не возникал вопрос, почему Украина включена в ее состав, а Россия, напротив, категорически не допущена к ее работе. Малайзию – страну, которой принадлежал самолет, и чей экипаж выполнял полет, подключили к ССГ уже после начала деятельности это структуры. Расследование не отвечает на вопрос, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство над районом боевых действий. Это было их функцией, и они ее не выполнили», – подчеркнул российский дипломат.

Он также напомнил о еще одной ключевой детали: «Мало кто помнит: черные ящики малайзийского «Боинга» были найдены, идентифицированы и официально переданы малайзийским властям (представителями Донецкой народной республики). И они подтвердили, что самописцы были переданы в нетронутом виде».

«Если говорить об официальной реакции ЕС на эту трагедию, то я могу рассказать о беседе, которая состоялась у меня с одним коллегой из европейских структур (разумеется, не называя его имени) уже через пару дней после катастрофы. Он предупредил меня: «Владимир, курсор сместился не в вашу сторону». Имелся в виду политический курс ЕС в отношении России. И за этим последовало принятие Евросоюзом новых экономических санкций ЕС против России», – отметил Чижов.

Комментируя заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, распространенное перед началом судебного процесса, в котором содержится адресный призыв к РФ сотрудничать со следствием, Чижов сказал: «Любое заявление, будь оно сделано Европейской внешнеполитической службой или любым правительством перед началом судебного процесса, – не что иное, как вмешательство в его ход. При этом прямо пытаются пальцем показывать на Россию. Однако вся так называемая аргументация против РФ строится на том, что мы якобы отказываемся сотрудничать со следствием, хотя все эти годы дело обстояло ровно наоборот: Москва предлагала изучить широкий спектр доказательств, данных с радаров, провела серьезные следственные эксперименты, разбиралась с производителем ракеты. Но ничего из результатов этой деятельности взято в работу Совместной следственной группой не было».

Во вторник судебные слушания по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины 17 июля 2014 года были отложены до понедельника 23 марта.

Судебные заседание по делу о крушении MH17 начались 9 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол. Прокурор утверждает, что самолет якобы сбили «доставленным из РФ «Буком». При этом к делу могут приобщить материалы голландского журналиста Макса Ван дер Верффа об отсутствии «Буков» в районе крушения Boeing.

Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы следственной группы, указывая не безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.