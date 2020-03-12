 

Корвет «Ретивый» спущен на воду в Петербурге

12.03.2020, 19:30, Новости дня

Судостроительный завод «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) спустил на воду корвет проекта 20380 «Ретивый».

По команде плавучий док с корветом начал заполняться водой. В момент касания воды гребными винтами о борт «Ретивого» была разбита бутылка шампанского. В торжественной церемонии приняли участие главком ВМФ адмирал Николай Евменов, замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, глава ОСК Алексей Рахманов, руководство «Северной верфи» и кораблестроители.

По словам представителя завода, предназначенный для Черноморского флота «Ретивый» является пятым кораблем проекта 20380, строящимся на «Северной верфи».

«Предыдущие четыре корвета постройки предприятия – «Стерегущий», «Сообразительный», «Стойкий» и «Бойкий», переданные военным морякам в период с 2007 по 2014 год, – несут службу на Балтийском флоте», – передает ТАСС слова представителя завода.

В феврале корвет был перемещен из эллинга в плавучий док для установки бульбового обтекателя, успокоителя качки и рулевого устройства. После спуска на воду его отбуксируют к достроечной набережной, где продолжится строительство корабля.

 «В частности, начнется затяжка кабельных трасс, оборудование помещений под вселение экипажа, установка систем связи, навигации и вооружения», – сообщил представитель «Северной верфи», добавив, что начало швартовных испытаний «Ретивого» запланировано на конец года.

Тем временем замминистра обороны РФ Алексей Криворучко  заявил, что дополнительная серия фрегатов проекта 22350 будет заложена в ближайшее время на «Северной верфи.

«Хочу вас заверить, в первую очередь трудовой коллектив, что портфель заказов, сформированный и подписанный с предприятиями ОСК, и в частности с «Северной верфью», обеспечит загрузку предприятия как минимум на ближайшие 10 лет. В ближайшее время мы также ожидаем и произведем закладку дополнительных фрегатов», – сообщил замминистра.

Он не стал уточнять количество планируемых к закладке кораблей, но пояснил, что речь идет о фрегатах проекта 22350.



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