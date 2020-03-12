Составлен рейтинг продуктов для пользы зубов

12.03.2020, 19:30, Разное

Специалисты составили рейтинг продуктов, которые помогают сохранять здоровье зубов длительное время. Лидером считается твердый сыр, благодаря наличию в нем кальция и белка.

Уже многие годы твердые сыры являются лучшим продуктом для быстрого утоления чувства голода. На столе, например, французов сыр является обязательной едой, причем появляется в меню несколько раз в день. Считается, что разнообразные сорта, а количество их затруднится назвать даже опытный дегустатор, полезны каждый по-своему и раскрывают богатство своих вкусовых качеств в сочетании с разными продуктами. Вместе с тем медики утверждают, что все они предупреждают развитие кариеса и повышают крепость зубов. На втором месте оказался зеленый чай. В напитке содержится фтор, также укрепляющий костную ткань и препятствующий появлению желтизны. Антиоксиданты в его составе замедляют окислительные процессы и помогают бороться с пародонтозом — заболеванием десен.

Привычка грызть свежую морковь считается очень полезной, её часто сравнивают со своеобразной чисткой зубов, в результате которой происходит их защита. Для антибактериального эффекта медики советуют употреблять в пищу и сырой лук. Не подлежит сомнению и польза жирной морской рыбы не только для восстановления эмали, снижения риска заболеваемости десен, но и для всего организма в целом.