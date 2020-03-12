Разрабатывавшего план перемирия с Донбассом советника Зеленского обвинили в госизмене

12.03.2020, 19:30, Новости дня

Национальный корпус обвинил в госизмене советника секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергея Сивохо, представившего в Киеве презентацию «Национальная платформа примирения и единства», соответствующее заявление Нацкорпус направил в Службу безопасности Украины.

В документе, опубликованном на сайте Нацкорпуса, говорится, что «любые попытки «налаживание диалога» с представителями оккупационных администраций и лицами, которые способствуют незаконной оккупации территории Украины, является государственной изменой и посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по ст. 110, 111 УК Украины».

В действиях Сивохи Нацкорпус усмотрел состав преступления и призывает СБУ начать расследование в отношении него.

В четверг националисты напали на Сивохо, когда он презентовал «Национальную платформу примирения и единства». В начале презентации радикалы начали оскорблять Сивохо, называя его предателем, а президента Украины Владимира Зеленского называли клоуном.

Ранее Сивохо призвал Киев «вернуть старикам пенсии», «компенсировать ущерб по разрушенному и утраченному», «упростить порядок пересечения» линии соприкосновения в Донбассе, чтобы «ментально вернуть» жителей этого региона.

Напомним, Сивохо – шоумен, актер, телеведущий и креативный продюсер студии «Квартал 95». В октябре он был назначен на должность советника секретаря СНБО Украины по Донбассу.