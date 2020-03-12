Белый дом обратился к технологическим компаниям за помощью в связи с коронавирусом

12.03.2020, 19:30, Разное

Белый дом провёл встречу с технологическими компаниями и обсудил с представителями данного сектора возможные меры борьбы с коронавирусом. В Вашингтоне хотят объединить усилия с частным производством для разработки более эффективных мер по противостоянию распространения заболевания.

Недавно в США начали всё чаще диагностировать случаи заражения вирусом COVID-2019. В этой связи в стране принимаются различные меры по борьбе с заболеванием. Помимо перекрывания границ, в руководстве государства намерены использовать всю имеющуюся техническую мощь, в том числе и находящуюся в руках частных владельцев. 11 марта Майкл Крациос, директор по технологиям, провёл встречу с представителями таких гигантов, как Microsoft, IBM, Apple, Cisco, Google, Twitter и Amazon.com. Чиновник призвал компании собрать полный список документации и выбрать наиболее важную информацию, которая позволит эффективно бороться с коронавирусом. Кроме того, Белый дом просит применить для поиска методов борьбы искусственный интеллект и другие технические решения, способные ускорить сбор информации и её обработки.

Пока не известно, смогли ли компании и правительство достигнуть договорённости, но данный шаг вызывает немало вопросов. Ранее в Вашингтоне публиковали предписание, согласно которому медперсонал не должен распространять данные, полученные при изучении болезни. Вся информация попадает под гриф особой секретности.