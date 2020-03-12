 

В базе Geekbench появились два новых смартфона Realme

12.03.2020, 19:30, Разное

В бенчмарке Geekbench прошли тестирование два новых смартфона от китайского бренда Realme. Появление девайсов в базе может свидетельствовать об их скором выходе на рынок.
В настоящий момент неизвестно, когда именно устройства представят публике, но это должно произойти относительно скоро. Кроме того, судя по техническим характеристикам, речь идёт о представителях среднего рыночного сегмента. Первая модель числится в списке под индексом RMX2040, но на самом деле, это Realme 6i.

Основой гаджета станет 8-ядерный процессор Helio G70 от MediaTek с тактовой частотой одного ядра 1,8 Ггц. Оперативная же память не превысит 4 Гб. Ёмкость аккумулятора у этой модели достигнет 5 000 мАч. В качестве операционной системы используется Android 10.0. Также известно, “умный” телефон снабдят фронтальной камерой на 48 Мп, размещённой в каплевидном вырезе. При тестировании в бенчмарке Geekbench эта новинка набрала 1 293 балла.

О втором аппарате известно меньше. Пока он имеет индекс RMX2063. Устройство окажется производительнее первого гаджета и об этом говорят два факта. Во-первых, у этой новинки вдвое больше оперативной памяти, во-вторых, на тестах аппарат набрал 1 683 балла. Ещё одной отличительной чертой смартфона является его процессор— это чип от Qualcomm. Работать модель также будет на Android 10.0.



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