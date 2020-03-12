Военные провели на юге РФ учения по борьбе с вирусами

12.03.2020, 19:28, Новости дня

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) провели в Волгоградской области учения по борьбе с вирусами, ликвидировав последствия условной ЧС, информирует пресс-служба ЮВО.

«Военнослужащие полка выполнили РХБ разведку, развернули новейшую универсальную станцию специальной обработки и провели дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию личного состава, вооружения, военной техники, а также обеззараживание участков местности», – передает РИА «Новости» сообщение ЮВО.

При помощи новейших образцов вооружения и военной техники, отмечает ЮВО, поставленные задачи были выполнены. В ликвидации «вируса» были задействованы более 300 военных и более 20 единиц спецтехники.

Отметим, что военных уже привлекали к ликвидации последствий распространения коронавируса – российские ВКС участвовали в эвакуации граждан РФ из Китая.