 

Вирусолог оценил шансы Трампа заразиться коронавирусом от секретаря Болсонару

12.03.2020, 19:28, Новости дня

Президент Дональд Трамп пожилой человек, а значит попадает в группу риска по китайскому коронавирусу, но он вряд ли заболеет от того, что контактировал с инфицированным чиновником из Бразилии, сообщил газете ВЗГЛЯД профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов.

Медицинская служба при президенте Бразилии объявила о заражении коронавирусной инфекцией главы специального секретариата по коммуникациям администрации президента Фабио Вайнгартена. 7 марта он сопровождал главу государства Жаира Болсонару в ходе его визита в США, где также контактировал и с американским президентом Дональдом Трампом.

«Я не видел, в каком состоянии на тот момент находился Вайнгартен. Тем не менее я думаю, что вероятность того, что Трамп заразился, не очень велика. То есть она, конечно, отлична от нуля, но все-таки не велика. Хотя американский президент действительно входит в группу риска – он же пожилой человек. Я бы его включил в группу риска», – говорит Щелканов.

Чем ближе заболевший находится к точке проявления клинических симптомов, тем больше вероятность, что он распространит вирус, объясняет вирусолог. Поэтому рассуждать о реальной угрозе приходится только гипотетически. Также он отмечает, что это касается любой острореспираторной инфекции, а не только китайского коронавируса.

10 марта Трамп заявил, что не собирается сдавать тест на коронавирус, так как у него нет никаких симптомов. При этом он уточнил, что если почувствует себя плохо, то обязательно проверится.

По данным на 12 марта количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом превысило 127 тыс. человек. От болезни скончались более 4 тысяч. При этом вылечились 68,6 тысяч пациентов.



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