США ввели санкции против швейцарской дочки Роснефти
12.03.2020, 19:28, Новости дня
Минфин США ввел санкции против швейцарской дочки Роснефти – TNK Trading.
Об этом информирует РИА «Новости».
18 февраля США ввели санкции против подразделения «Роснефти» Rosneft Trading и председателя совета директоров компании Дидье Касимиро. В МИД подчеркнули, что санкции не смогут повлиять на позицию РФ в международных делах и на сотрудничество Москвы и Каракаса.
«Роснефть» назвала санкции США произволом.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему США боятся жестких санкций против «Роснефти».
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