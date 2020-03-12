 

США ввели санкции против швейцарской дочки Роснефти

12.03.2020, 19:28, Новости дня

Минфин США ввел санкции против швейцарской дочки Роснефти – TNK Trading.

Об этом информирует РИА «Новости».

18 февраля США ввели санкции против подразделения «Роснефти» Rosneft Trading и председателя совета директоров компании Дидье Касимиро. В МИД подчеркнули, что санкции не смогут повлиять на позицию РФ в международных делах и на сотрудничество Москвы и Каракаса.

«Роснефть» назвала санкции США произволом.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему США боятся жестких санкций против «Роснефти».



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