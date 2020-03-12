Мнение: Чуть не уволили меткого мужика – из окна из табельного… не верится даже

12.03.2020, 19:23, Разное

За что купил, за то продаю. Источник рассказал о судьбе ликвидатора лубянского стрелка Евгения Манюрова. Его же застрелил не боец спецназа, а замнач 1-ой Службы УСБ ФСБ РФ героический полковник К. П.

Он с коллегами отмечал профессиональный праздник, как вдруг объявился этот упырь, и К.П, будучи стрелком от Бога, решил поучаствовать в происходящем. Точным выстрелом из табельного оружия, произведенном из окна здания ФСБ, П. ликвидировал Манюрова.

По словам источника, вплоть до последнего дня стоял вопрос о возможном увольнении П. за «самодеятельность».

Причем, проверяющих даже интересовала не столько ситуация со стрельбой П. на Манюрову, сколько то, что об этом узнали некоторые журналюги.

В разглашении и съемке «подвига» подозревались другие отмечающие праздник, находившиеся вместе с П. Все это время сам П. ходил сам не свой.

Но, вроде, для “героя” все обошлось дисциплинарными взысканиями. Попасть с такого расстояния – надо быть настоящим профи.

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