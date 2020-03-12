Мнение: Москва в 1896 году, исчезающий капитализм и канадское Мурино

12.03.2020, 19:18, Разное

1. Любопытное видео Москвы, 1896. Население города в том году составляло около миллиона человек, чуть меньше, нежели в столичном Петербурге. Денег в Москве в то время также было меньше. Видео раскрашено с помощью нейросетей на основе записей Шарля Муассона – кинооператора, который работал в компании знаменитых братьев Люмьер:

https://www.youtube.com/watch?v=6FN06Hf1iFk

https://ria.ru/20200228/1565339495.html

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Moisson

Судя по видео, царская Россия была вполне себе. Люди неплохо одеты (часто даже стильно, по современным меркам), улица выглядит чисто и аккуратно, жизнь – бурлит.

2. Читатель-социалист fornike высказал занятный аргумент. Мол, если мы сейчас не видим, что капитализм на планете исчезает – это вовсе не значит, что он не исчезает:

https://olegmakarenko.ru/1803268.html?thread=732610564#t732610564

Обманешь ли законы развития социализма? Тоже нет. Это всё, капитализм, социализм – законы развития общества. Общество развивается? Или вы это отрицаете? Возьмите широкими мазками – сотнями лет. Видите рабство? Оно исчезло? Практически да. А видите монархию? Она исчезла? Почти да, но не так сильно как рабство. Видите капитализм? Он исчез? Нет. Исчезает? Да, но на сегодня слабо. А видите моменты когда рабство исчезало слабо? А они были. А когда слабо исчезала монархия продолжая господствовать на планете? Такие моменты тоже были. Не видите как исчезает капитализм? Ну не хотите видеть – не видьте 🙂

Проблема в том, что мы капитализм не исчезает, а укрепляется. Капиталистическая экономика распространилась на всём пространстве бывшего СССР и соцлагеря. В Китае выстроен мощный и успешный госкапитализм. Северная Корея пока что держится, но и там, как говорят, были введены послабления, позволившие существовать малому бизнесу.

Если мы возьмём страны Запада, то в целом их население и экономика за последние 30 лет выросли. Даже несмотря на возрастающие кризисные явления и попытки социалистов взять власть, в демографическом и экономическом плане капитализм там продолжает расширяться. И после кризиса, даже очень глубокого, там тоже наверняка останется капитализм.

Наконец – страны Африки, Латинской Америки и Южной Азии. Живут они пока небогато, но в большинстве из них жизнь всё-таки улучшается. И почти везде там, разумеется, капитализм – хоть и недоразвитый, но всё же развивающийся.

3. Репортаж о канадском аналоге петербургского «Парнаса» или «Мурино». Всё, как у нас, только студии стоят по 15 миллионов рублей, впятеро дороже, чем под Петербургом:

https://www.youtube.com/watch?v=H9CDNDs87js

А вот канал американца, который показывает реальную жизнь в США без прикрас:

https://www.youtube.com/user/CharlieBo313

Вот, допустим, Южная Каролина. Выглядит неказисто, дороги для тёплого климата могли бы быть и получше, но в целом особых ужасов нет, не сильно отличается от российских бедных районов:

https://www.youtube.com/watch?v=IjCHrLbjdLo