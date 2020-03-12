Под дном Индийского океана найдены бактерии

12.03.2020, 19:07, Разное

Ученые обнаружили под дном Индийского океана множество разнообразных, но редких микроорганизмов. Несмотря на экстремальные условия и сильнейшее давление, оказываемое жидкостью, эти бактерии приспособились к существованию.

Микроорганизмы были найдены в образцах горной породы, извлеченной во время бурения подводного хребта, расположенного в водах Индийского океана. Согласно исследованию, некоторые микробы могли жить на глубине 750 метров под дном океана среди охлажденной магмы.

Микробиолог и сотрудник Вудсхоулского Океанографического института Вирджиним Эджкомб отметил, что такие организмы принято называть экстремофилами, поскольку они приспособились к жизни в экстремальных условиях, где большинство существ мгновенно погибнет. Эти цианобактерии, демонстрирующие способность к метаболизму на дне океана, в свою очередь помогают лучше понять жизнь, основанную на углеродных соединениях.