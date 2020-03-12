Стало известно, какие страны закрыли въезд для туристов в связи с эпидемией коронавируса

12.03.2020, 19:07, Разное

Эпидемия коронавируса распространяется всё сильнее в мире и затронула уже 120 стран на всех контингентах. Многие государства закрывают свои границы, стремясь не допустить болезнь. Стало известно, в какие из них въезд для туристов теперь невозможен.

С начала года COVID-2019 активно развивался в Китае, а вырвавшись за пределы страны, стал распространяться по миру. От коронавируса уже скончалось свыше четырёх тысяч человек. На данный момент вторым по масштабам очагом заболевания является Италия. Начиная с 9 марта попасть в эту страну или покинуть её можно только при наличии обоснованного повода. В РФ также действуют ограничительные меры, но они не распространяются на всех без исключения прибывших, а лишь на тех, кто прилетел из государств с высокими показателями развития смертельно опасного недуга. Начиная с 13 марта в жители Европы не смогут в течение месяца посещать США. Исключение сделано лишь для граждан Великобритании. Дональд Трамп лично подписал данный указ, а его действие распространяется на три недели. На границе Польши путешественникам придётся заполнить специальную карту и пройти медицинское обследование. Помимо этого, в восточноевропейской державе действует особый пограничный контроль. В Индии также растёт число заболевших, а потому власти решили аннулировать все действующие визы для туристов. Пересмотр этого решения состоится не ранее 15 апреля. В Израиль не смогут приехать жители Италии, а все остальные прибывшие, невзирая на гражданство, будут помещаться в двухнедельный карантин. Не пустят итальянцев и в Австрию, если те не имеют справки об отсутствии в своём организме коронавируса.

Тем не менее, есть немало стран, особенно небольших островных государств, где ещё не зафиксировано ни одного случая COVID-2019. По мнению экспертов, есть вероятность, что уже ближайшем будущем эпидемия начнёт спадать, а потому ограничительные меры могут отменить ранее объявленных сроков.