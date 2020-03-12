В Apple Store из-за коронавируса больше не предлагают покупателям померить часы и наушники

12.03.2020, 19:07, Разное

В Купертино приняли решение больше не предлагать покупателям померить “умные” часы и беспроводные наушники. Данная мера потребовалась из-за распространения в мире коронавируса.

В настоящий момент во многих странах стремятся обеспечить условия, позволяющие не допустить дальнейшего распространения коронавируса. В Apple Store присоединились к этому движению и приняли свои меры, речь идёт о запрете сотрудникам магазинов предлагать покупателям померить часы Apple Watch и наушники AirPods. Ранее работники сами рекомендовали потенциальным клиентам опробовать комфорт, но теперь им разрешено выдавать посетителям торговых заведений демонстрационные экземпляры лишь по требованию. При этом известно, это не единственное нововведение в магазине. Сотрудники, занятые по графику часовой оплаты, теперь получили возможность в случае болезни выходить на больничный без необходимости последующей отработки потерянного времени.

Ещё одной мерой, которая должна поспособствовать нераспространению коронавируса, является увеличение штата уборщиков. Они смогут оперативно очищать поверхности от возможных следов вируса. Также по распоряжению в помещениях появится больше устройств с дезинфицирующим составом для рук. Пока неизвестно, идёт ли речь об адресных мерах, или они коснутся всех торговых точек.