Храбрость и вера: Шойгу объяснил значимость строительства Главного храма ВС России

12.03.2020, 19:05, Разное

Главный храм вооруженных сил России строится в подмосковном

парке “Патриот” к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. За

все эти годы не появилось ни одного храма, посвященного этой круглой дате,

сказал Шойгу в интервью на телеканале “Звезда”.

При этом на Руси в ознаменование побед и в память о

защитниках родины всегда строились храмы. В наши дни было решено продолжить эту

традицию и возвести православный собор в честь юбилея великой Победы, рассказал

министр обороны.

Сейчас строительство подходит к концу. По словам Шойгу,

витражи украсили изображениям российских и советских наград. Так, вокруг

главного витража написано “За веру и верность” и “За храбрость”.

“Мы хотим, чтобы люди, которые будут приходить в храм,

так или иначе вспоминали что-то свое, что-то очень личное, что их бы задевало и

заставляло прийти сюда еще раз”, – подчеркнул глава военного ведомства.

Появление храма в честь 75-летия Победы – событие абсолютно

правильное и оправданное, уверен он. Министр напомнил, что в советское время

открывались музеи и памятники, посвященные Великой Отечественной, в том числе

знаменитая скульптура “Родина-мать зовет!”, мемориальный комплекс

“Брестская крепость”.

Рассказал министр обороны и о пожертвованиях на строительство храма. Свою лепту в благое дело внесли более 90 тысяч тысяч человек, финансовую поддержку оказали и многие компании, отметил Шойгу.

Шойгу выразил признательность крупным компаниям, городам и

субъектам Федерации, которые помогали строительству. Серьезную лепту в

возведение Главного храма ВС РФ внесла и столица. “Город Москва счел

нужным важным и необходимым, и, я считаю, очень правильным, выделить средства

на благоустройство вокруг храма”, – рассказал глава Минобороны.

В свою очередь Московская область помогла подвести

коммуникации, а одна из компаний безвозмездно поставила на нужды строительства

тяжелые краны, с помощью которых, помимо прочего, устанавливался многотонный

купол храма.

“И сказали, что их компанию нигде не нужно упоминать,

потому что они считают, что считают неправильным рекламировать себя на таких

очень важных и нужных для станы делах”, – отметил министр.

Культовое сооружение спроектировано в классическом русско-византийском стиле.

После завершения строительства собор станет третьем по величине в нашей стране

и будет уступать только храму Христа Спасителя в Москве и петербургскому

Исаакиевскому собору.

Размеры здания очень символичны. Так, диаметр барабана

главного купола – 19 метров 45 сантиметров отсылает к году окончания Великой

Отечественной войны – 1945. Высота малых куполов – 14 метров и 18 сантиметров:

1418 – именно столько дней длилась война. А звонница высотой 75 петров

символизирует юбилейную дату победы.

На территории храмового комплекса расположится “Дорога

памяти” – мультимедийная галерея длиной 1418 шагов. Там разместятся данные

о более 33 миллионах участников Великой Отечественной войны.