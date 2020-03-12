 

Премьер Канады и его супруга попали на карантин из-за коронавируса

12.03.2020, 18:59, Новости дня

Премьер-министра Канады Джастина Трюдо и его супругу Софи Грегуар-Трюдо поместили в карантин.

У чиновника и его супруги обнаружили признаки коронавируса, говорится в заявлении канадских властей, передает РИА «Новости».

Канадское телевидение сообщило, что Трюдо собрался самоизолироваться, поскольку его супруга проходит тест на коронавирус, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что у главы специального секретариата по коммуникациям администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартена, сопровождавшего главу государства Жаира Болсонару в ходе визита в США и встречавшегося с президентом Дональдом Трампом, подтвердился коронавирус.



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