Премьер Канады и его супруга попали на карантин из-за коронавируса
12.03.2020, 18:59, Новости дня
Премьер-министра Канады Джастина Трюдо и его супругу Софи Грегуар-Трюдо поместили в карантин.
У чиновника и его супруги обнаружили признаки коронавируса, говорится в заявлении канадских властей, передает РИА «Новости».
Канадское телевидение сообщило, что Трюдо собрался самоизолироваться, поскольку его супруга проходит тест на коронавирус, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что у главы специального секретариата по коммуникациям администрации президента Бразилии Фабио Вайнгартена, сопровождавшего главу государства Жаира Болсонару в ходе визита в США и встречавшегося с президентом Дональдом Трампом, подтвердился коронавирус.
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