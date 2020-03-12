Власти Москвы назвали причину смерти пациента в Коммунарке

12.03.2020, 18:59, Новости дня

Смерть пациента в Коммунарке никак не связана с коронавирусной инфекцией, как об этом ранее заявляли СМИ – тесты на это заболевание показали отрицательный результат, информирует департамент здравоохранения Москвы.

«По факту сообщений в СМИ Департамент здравоохранения сообщает, что смерть пациента никак не связана с коронавирусной инфекцией. Подчеркиваем, что были выполнены лабораторные исследования на коронавирус, результаты отрицательные», – говорится в сообщении на сайте депздрава.

Сообщается, что 75-летний пациент поступил в реанимацию больницы в крайне тяжелом состоянии с дыхательной недостаточностью. Реанимационные действия проводились в машине скорой помощи, в больничном отделении реанимации и интенсивной терапии они были продолжены.

«Пациент скончался спустя 40 минут после поступления в больницу», – информирует депздрав.

При этом результаты проведения патологоанатомического вскрытия показали, что «смерть наступила от кровоизлияния в надпочечники на фоне прогрессирования хронических заболеваний, в т.ч. рака поджелудочной железы и хронического гепатита».

В легких пациента патологических изменений обнаружено не было, тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

Ранее в соцсетях сообщили, что в медцентре в Коммунарке, где расположены пациенты с подозрением на коронавирус, якобы умер пациент, вернувшийся из Италии в феврале.

В медцентре опровергли его смерть от коронавируса.