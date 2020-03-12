Россия решила закрыть границу с Италией

12.03.2020, 18:59, Новости дня

Россия приостановит пропуск граждан Италии через границу в связи с коронавирусом, заявили в правительстве.

Ограничение вступит в силу в пятницу, 13 марта, передает РИА «Новости».

Также с пятницы будет закрыт пропуск для всех иностранцев, прибывающих из Италии, кроме граждан стран ЕАЭС, информирует ТАСС.

Напомним, в Италии заболело уже почти 12,5 тыс. человек, умерли 827 человек. Российских туристов в страну не пускают.

Между тем в Китае официально заявили, что в стране пройден пик эпидемии коронавируса COVID-19. Во всех регионах Китая, кроме провинции Хубэй, на протяжении недели не было выявлено новых случаев заболеваний.

На интернет-портале мэра Москвы Сергея Собянина есть официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса.