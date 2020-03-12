Российский рынок акций упал почти на рекордную величину по индексам

12.03.2020, 18:59, Новости дня

Российский рынок акций в четверг обвалился почти до рекордных значений, практически повторив провал прошлого вторника, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов упал на 8,28% – до 2286,40 пункта, индекс РТС – на 11,03%, до 1280,58 пункта. На протяжении всего дня наблюдалось падение индексов, соответственно, до 2277,58 пункта – минимума с декабря 2018 года, РТС – до 953,64 пункта – минимума с сентября 2016 года, информирует РИА «Новости».

Напомним, российский фондовый рынок второй раз за неделю открылся значительным снижением ключевых индексов на фоне решения ВОЗ признать вспышку коронавируса пандемией, а также заявлений президента США Дональда Трампа о мерах против распространения коронавируса.

Объем торгов акциями на Московской бирже на фоне повышенной волатильности во вторник достиг рекордных 257,3 млрд рублей. Торги на Московской бирже завершились снижением основных индексов на 8-13%, доллар и евро подорожали на 5-5,5%. Рынок лишь частично отыграл потери, но повторения «черного вторника» 2014 года не произошло.