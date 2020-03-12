Мнение: Избранный Вайнштейн

12.03.2020, 18:51, Разное

Мир продолжает бурно обсуждать 23-летний тюремный срок Харви Вайнштейну. Россия тоже не осталась в стороне.

Феминистки ликуют:

— …Впервые очень влиятельный человек, который на протяжении многих лет позволял себе харассмент по отношению к огромному количеству женщин, оказался наказан. Впервые система действует не по принципу «сама виновата».

… то, что обществу кажется перекосом, на самом деле перекосом не является. В мире куча изнасилованных женщин, которые не добились справедливости и удовлетворения своего человеческого достоинства. Миллионы женщин, которые подвергаются харассменту. Почему-то о таком «перекосе» общество не задумывается. Многие сейчас говорят, что Вайнштейна наказали за всех. Да, возможно, и так. Но на то этот случай и является беспрецедентным.

Мизогинное российское общество очень переживает за этого богатенького дядечку, агрессора и насильника, и этому же обществу плевать на то, что происходит с женщинами. Это несправедливо.

Возможно, после этого случая женщины перестанут бояться и начнут заявлять о харассменте и насилии. …. Количество пожаловавшихся на Харви Вайнштейна запредельно – 80 женщин. Сколько таких насильников, как он, которые никогда не будут наказаны.

(отсюда).

«Сколько?» – это ключевой вопрос сурового приговора Харви Вайнштейна.

Можно предположить, что Вайнштейн – не единственный голливудский продюсер через секс с которым получали роли средние, а то и бездарные актрисы. Сколько их? Десятки? Сотни? Этих влиятельных персонажей голливудского киноконвейера тоже ждет тюремная камера? Если нет, то грош цена приговору Вайнштейна. Потому что избирательное правосудие – это не правосудие, а орудие сведения счетов. И Вайнштейн, конечно, преступник, но он еще и жертва. Жертва избирательного правосудия. Избранный в жертвы…

А еще мне интересно, отправится ли в тюрьму хотя бы одна голливудская актриса за харассмент в отношении продюсеров, за то, что соблазнила и уложила в постель ради роли?

PS Не сомневаюсь, что за изнасилования должны быть очень суровые наказания. В УК России не мешало бы внести норму, признающую соучастниками изнасилований оборотней в погонах, которые помогают насильнику избежать наказания, которые наезжают на изнасилованных женщин, что «самадуравиновата»…. У женщин не должно быть страха заявить о насилии. Здесь и сейчас. А не через годы…

Рис. отсюда