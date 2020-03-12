Личное: За что обиделась на меня Бондарчучка?

12.03.2020, 18:42, Разное

Я — самый толерантный и прогрессивный человек во всём мире. Маникюрши (мастеры ноготочков), кассирши и парикмахерши мне не поверят (у них нет мозгов и они читать не умеют), но любой умный человек со мной согласится.

Я терпима. Я люблю мир во всём его многообразии и во всех проявлениях. Но я гноблю порок — то, как обществу жить нельзя.

Это — факты. Теперь перейдём к эмоциям.



Хорошая лавочка ведь! Фото: Соцсети

Светлана Бондарчук, известная своим замужеством за сыном хорошего режиссёра, очень обиделась на меня за две вещи.

Первая: я вполне справедливо заметила, что она — бездушный человек и плохая мать, оставившая ребёнка в беде. И, второе: показала в комиксе, как смешна баба Света в роли мамочки для молодого и бездарненького альфонса.

Перенести это, видимо, у Бондарчук не хватило сил, и она на меня накинулась.

Полное описание событий я дала в своём Телеграм-канале, но вкратце выглядело всё так: бабушка сняла с себя всё, заставила сожителя отфотошопить дряблую жопу и вывалила картинку, столь далёкую от реальности, в свой аккаунт соцсети для Эскортниц.

Вот оно, как это выглядит, посмотрите:



Худая корова ещё (уже) не газель. Фото: Соцсети

К глупому эксгибиционизму бабушки Светы все давно привыкли, не так ли?

Ну, любит пенсионерка трясти голым телом — это не самый большой уж грех. Замажет кисточками все морщины на старой жопе, ловит восхищение педикюрш-комментаторш — да и хрен бы ней, так?

Было бы так, если бы Светка просто молча сделала это. Но тут она решила раскрыть глупый рот с гнилыми зубами в мой адрес:

«Если вы смелы не только в комментариях под моим фото и в блоге Лены Миро, но и способны встретиться со мной и сказать, глядя в мои грустные глаза о возрасте, фигуре, то я буду рада увидеться со смельчаком и взять мини интервью для моего проекта».

Я тут же предложила бубушке встретиться, помочь раскрутить её проект об эйджизме, написала даже сценарий, но она слилась.

Ну, хорошо — трусость тоже позиция. Давайте тогда мы без неё откровенно поговорим об эйджизме?

Вот вам классическое определение эйджизма. Взяла из Википедии, чтобы не было лишних споров:

«Эйджизм (англ. ageism [ˈeɪdʒ.ɪzm̩], от англ. age — «возраст») — дискриминация человека на основании его возраста. Проявляется в готовности воспринимать адекватно и сотрудничать лишь с теми людьми, кто соответствует некоему заранее установленному критерию возраста».

Действительно, в такой интерпретации эйджизм — безусловное зло. Я против зла, а значит против эйджизма, но простите меня, при чём тут Светка и её полудохлые фотографии?!

Нет, серьёзно, где Тула, а где остров Свободы? Светка путает тёплое с кислым. Давайте бабушку-покойницу ещё разденем? Положим в гроб голой, пусть все любуются — нет, ну а чо?!

Чтобы сделать совместный проект с Бондарчук, заработать вместе денег на семечках, я не посмотрела на возраст Светы и с удовольствием согласилась. Но вместе с тем, я воспринимаю голые фотографии бабушки пошлостью. Неуместностью, глупостью, каким-то психическим расстройством и не иначе.

Разве я неправа вот в этом?

Я устала повторять: толерантнее меня найти человека трудно, но вместе с тем — адекватность, алло! — неуместность голой бабки в соцсетях очевидна для всех.

Каждому возрасту — свои забавы. Малыш угукает с погремушкой, школьник — учится. Молодая девушка поражает красотой и рожает. Старая бабка сидит на лавочке, жрёт семечки и орёт вслед девчонкам «пра-а-аститутка па-а-ашла».

И это — нормальное положение вещей в мире адекватных людей!

Ненормально другое: трахающиеся дети, молодая девчонка — на лавке с бабками, обнажённая бабушка, занимающаяся эксгибиционизмом на старости лет. Вот это — да, ненормально!

Баба Света трёт за эйджизм, притягивая дискриминацию за уши, но простите, где он тут есть?! Кто отказывается сотрудничать с бабушкой ввиду её возраста? Её даже сотрудничает за умеренную мзду молодой альфонс!

Света, пойми, нет в отторжении тебя никакого эйджизма. Есть адекватность, когда тебе говорят, что ты смешна, неуместна и просто глупа.

Кто-то скажет сейчас, что я взяла и размазала Свету с её неуместной позицией. У меня не было этой цели, простите, но она сама нарвалась! Не нужно называть чёрное — белом и путать эксгибиционизм с эйджизмом!