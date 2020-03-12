Депутата Госдумы отправили на карантин — он скрыл поездку во Францию и пришел на выступление Путина

12.03.2020, 18:41, Новости дня

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отправил на карантин депутата от ЛДПР Сергея Катасонова и тех депутатов, кто с ним контактировал, после того, как выяснилось, что тот скрыл факт поездки во Францию.

У депутата аннулировали пропуск в здание нижней палаты и отправили его и коллег на 14-дневный карантин. “Пусть проходит карантин. В отношении помощников – кто общался – должны быть такие же решения, и, коллеги во фракции, с пониманием отнеситесь. Вот тот ряд, где находился наш коллега, и ряд выше и ниже – на карантин”, – распорядился Володин.

Кабинет депутата продезинфицировали. О возвращении Катасонова из поездки во Францию стало известно лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который ранее сообщил об этом в Госдуме: “Мы получили информацию из аэропорта Шереметьево от санитарных пограничных служб Ему был сказано: две недели сидеть дома и никуда не выходить. Он появился здесь – вторник, среда, четверг. Он уже может быть носителем этой инфекции. Отвратительное явление, ему наплевать на всех нас. Он, может, уже заразил десятки людей здесь”, – сказал Жириновский.

В Москве 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Россияне, которые прибыли из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии и Испании, должны провести в карантине не менее 14 дней.

Накануне ВОЗ объявила о пандемии коронавируса: число заболевших в мире превысило 119 тысяч человек, умерли более 4200 человек.

С завтрашнего дня Россия ограничит авиаперелеты в Италию, Испанию, Германию и Францию – летать туда можно будет только через Шереметьево.