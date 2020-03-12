Bloomberg: Саудовская Аравия хочет поставлять нефть в Европу по $25

12.03.2020, 18:41, Новости дня

Саудовская Аравия планирует продавать свою нефть Arab Light Европе по $25 за баррель и утроить поставки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg уточнили, что цена 25 долларов за баррель значительно меньше, чем цена российской нефти марки Urals, что превратит европейский нефтяной рынок “в арену самой ожесточенной битвы эр-Рияда и Москвы за нефть”. Если цена на Urals также не упадет, ее вытеснят с рынка.

Предложение от государственной нефтяной компании Saudi Aramco о продаже нефти с большой скидкой и в огромных объемах получили британо-голландская Royal Dutch Shell, британская BP, французская Total, испанские Repsol и CEPSA.Европейским НПЗ хотят поставлять нефть в объемах, превышающих на 25% – 200% их обычные поставки.

По мнению Bloomberg, Европа станет основным регионом по увеличению экспорта нефти из Саудовской Аравии, тогда как традиционно туда поставлялось 10% экспортной нефти.

Накануне Саудовская Аравия грозилась увеличить объемы добычи нефти еще на 1 миллион баррелей в сутки после срыва соглашения ОПЕК+, когда Россия отказалась поддерживать сокращение добычи. После этого цены на нефть стал падать. Сейчас Brent стоит $33,5, российская Urals торгуется на уровне $32,25 за баррель.

Из-за падения цен на нефть курс евро и доллара к валютам нефтезависимых стран стал резко расти. Так, в России евро 12 марта превысил отметку в 84 рубля впервые с февраля 2016 года. В Казахстане доллар на 12 марта торговался на уровне 400 тенге.