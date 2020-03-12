Республиканцы в Палате представителей призвали отложить законопроект по коронавирусу

12.03.2020, 18:37, Новости дня

Республиканцы из Комитета по процедурным вопросам Палаты представителей в четверг призвали отложить рассмотрение предложенного демократами масштабного пакета мер по борьбе с коронавирусом, заявив, что законопроект составлен в спешке и без учета идей республиканцев.

«Я думаю, можно с некоторой уверенностью сказать, что, как бы ни поступила Палата представителей, в Сенате этот законопроект не пройдет», – заявил ведущий республиканец в комитете Том Коул. Комитет должен одобрить законопроект, прежде чем его вынесут на голосование в полном составе Палаты представителей.