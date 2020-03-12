Италия ужесточила режим изоляции в связи с коронавирусом

12.03.2020, 18:37, Новости дня

Итальянское правительство объявило в четверг о введении дополнительных ограничительных мер в стране сроком на две недели. Закроются все магазины, бары и рестораны. Очередное ужесточение мер безопасности произошло после того, как число жертв нового коронавируса превысило 800, а число случаев заболевания – 12 000. По словам экспертов, распространение болезни в Италии, судя по всему, примерно на 10-15 дней опережает другие европейские страны, такие как Франция и Германия, и им нужно последовать примеру Италии.

Режим полной изоляции в Италии предписывает предоставлять документы для обоснования любых передвижений. Улицы и площади по всей стране опустели на фоне введения новых мер по сдерживанию распространения вируса COVID-19.

Всего за несколько недель число умерших в результате заражения вирусом превысило 800 человек. За сутки было зарегистрировано почти 200 смертей. Города практически опустели: открыты только продовольственные магазины аптеки, а в них людей впускают по одному, предписывая держаться на безопасном расстоянии от окружающих.

Премьер-министр страны Джузеппе Конте, выступая в среду с обращением к нации, отметил, что страна переживает «сложный момент» и призвал «подготовиться к необходимым изменениям», сохраняя сплоченность.

Конте объявил, что с этого момента в стране закроются все магазины, за исключением продовольственных, но отметил, что потребности в спешке скупать продукты нет. Премьер также объявил о закрытии баров, пабов и ресторанов. При этом у людей будет возможность заказать еду на дом. По словам Конте, эти меры будут действовать на протяжении двух недель, и есть вероятность, что до окончания этого срока улучшений выявлено не будет.

«Если мы все будет соблюдать эти правила, мы выберемся из этой экстренной ситуации быстрее, – заявил он. – Стране нужна ответственность со стороны каждого из нас, со стороны всех 60 миллионов итальянцев, которые каждый день приносят большие и маленькие жертвы».

По словам экспертов, по мере распространения эпидемии по Европе другим странам следует внимательно следить за тем, какие меры принимает Италия. В таких странах, как Германия, Франция и Великобритания, вскоре может возникнуть аналогичная ситуация, которая потребует принять такие же меры для сдерживания эпидемии.