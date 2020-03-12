 

Путин указал на недопустимость отмены региональных надбавок за классное руководство

12.03.2020, 18:30, Новости дня

Президент Владимир Путин предупредил о недопустимости отмены региональных надбавок педагогам за классное руководство после того, как они начнут получать аналогичные федеральные выплаты.

На встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым в четверг президент поручил передать это предупреждение главам регионов.

«Нужно предупредить руководителей регионов об ответственности за возможное неисполнение указаний, связанных с тем, что нельзя снимать региональные надбавки за классное руководство после начала выплат из федерального бюджета», – передает ТАСС слова Путина.

Напомним, Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию поручил с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в школах в размере не менее 5 тыс. рублей за счет федерального бюджета.



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