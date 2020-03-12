Петр Толстой назвал добровольный карантин личным делом каждого депутата

12.03.2020, 18:30, Новости дня

Было бы не совсем правильно оказывать давление на депутатов, требуя от них самоизоляции после зарубежной поездки, сообщил газете ВЗГЛЯД вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя поступок депутата Сергея Катасонова, который не отправился на карантин по коронавирусу после визита во Францию.

«Каждый сам принимает решение. В данном случае я бы не хотел оценивать персонально действия Сергея Михайловича. Может, он вернулся из-за границы раньше, чем были объявлены эти меры или он счел невозможным пойти на них. Я стараюсь никого не оценивать, потому что это потом ничем хорошим не кончается», – сказал Толстой.

Напомним, вице-спикер ранее сам решил устроить себе карантин, прервав все контакты с коллегами, после зарубежной командировки. По его словам, «я не болен и не собираюсь болеть, но предпочитаю остаться дома». «Каждый депутат сам принимает решение. Это персональное решение каждого, оказывать давление в таких случаях – не совсем правильно. Но лучше никого не подвергать риску и перестраховаться. Я решил перестраховаться», – отметил вице-спикер.

«Наша работа заключается в том, чтобы общаться с людьми, избирателями, политиками, исполнительной властью. Тут очень сложный момент. Дело в том, что любой карантин, любая удаленная работа из дома влечет массу неудобств», – подчеркнул Толстой, добавив, что все же «можно понять и коллег», которые резко отреагировали на поступок Катасонова.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на 14 дней пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова. После посещения Франции тот не отправился на карантин по коронавирусу, а приехал в здание Госдумы и несколько дней работал там, в том числе и выступая с трибуны.

Володин попросил Катасонова пройти карантин и предложил изолировать его помощника и депутатов, с ним контактировавших. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал лишить Катасонова полномочий, «чтобы вся страна знала, что мы не собираемся прикрывать тех, кто таким гнусным образом может быть источником настоящей эпидемии и в нашей стране».