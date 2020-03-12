 

Петр Толстой назвал добровольный карантин личным делом каждого депутата

12.03.2020, 18:30, Новости дня

Было бы не совсем правильно оказывать давление на депутатов, требуя от них самоизоляции после зарубежной поездки, сообщил газете ВЗГЛЯД вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя поступок депутата Сергея Катасонова, который не отправился на карантин по коронавирусу после визита во Францию.

«Каждый сам принимает решение. В данном случае я бы не хотел оценивать персонально действия Сергея Михайловича. Может, он вернулся из-за границы раньше, чем были объявлены эти меры или он счел невозможным пойти на них. Я стараюсь никого не оценивать, потому что это потом ничем хорошим не кончается», – сказал Толстой.

Напомним, вице-спикер ранее сам решил устроить себе карантин, прервав все контакты с коллегами, после зарубежной командировки. По его словам, «я не болен и не собираюсь болеть, но предпочитаю остаться дома». «Каждый депутат сам принимает решение. Это персональное решение каждого, оказывать давление в таких случаях – не совсем правильно. Но лучше никого не подвергать риску и перестраховаться. Я решил перестраховаться», – отметил вице-спикер.

«Наша работа заключается в том, чтобы общаться с людьми, избирателями, политиками, исполнительной властью. Тут очень сложный момент. Дело в том, что любой карантин, любая удаленная работа из дома влечет массу неудобств», – подчеркнул Толстой, добавив, что все же «можно понять и коллег», которые резко отреагировали на поступок Катасонова.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на 14 дней пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова. После посещения Франции тот не отправился на карантин по коронавирусу, а приехал в здание Госдумы и несколько дней работал там, в том числе и выступая с трибуны.

Володин попросил Катасонова пройти карантин и предложил изолировать его помощника и депутатов, с ним контактировавших. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал лишить Катасонова полномочий, «чтобы вся страна знала, что мы не собираемся прикрывать тех, кто таким гнусным образом может быть источником настоящей эпидемии и в нашей стране».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Times – Трамп призвал быть активнее на Ближнем Востоке, и НАТО согласилось

21.01 / Новое правительство, старые имена. Кто останется, а кто уйдет из Белого дома

04.03 / В Белоруссии подтвержден четвертый случай коронавируса

04.02 / Нас ждут до -10 °С и ниже. Зима спасает свою репутацию всеми доступными средствами – синоптик

19.02 / Brit Awards 2020 назвала победителей

08.02 / Американец умер от коронавируса в китайском Ухане

08.03 / Амурская медицина делает шаг вперед

04.03 / Украинскую певицу затравили за поддержку российской рейв-группы

14.02 / Арестована женщина, бросившая младенца в переходе у “Парка Победы”

05.03 / Volkswagen сокращает производство Skoda Rapid в Калуге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика