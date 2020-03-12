Матчи чемпионата Украины по футболу до 3 апреля будут проходить без зрителей из-за коронавируса

12.03.2020, 18:30, Новости дня

Исполком Украинской ассоциации футбола решил, что все футбольные матчи в Украине с 12 марта по 3 апреля будут проходить без зрителей. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба УАФ.

Это касается матчей чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, первенства Первой лиги, Кубка Украины по футболу и футзалу, молодежных, юношеских, женских чемпионатов.

Исключение составят только матчи, общее количество участников которых (в том числе официальных лиц матча, официальных представителей команд, участников матча) не будет превышать 200 человек.

Ограничения введены для исполнения вчерашнего решения Кабинета Министров о введении карантина с 12 марта по 3 апреля по всей Украине в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом (мужчина заболел после поездки в Италию).