Эксперт предсказал перенос запуска «Союзов» с космодрома Куру из-за коронавируса

12.03.2020, 18:30, Новости дня

Из-за распространения коронавирусной инфекции помимо пуска космического аппарата «ЭкзоМарс» могут также перенести и запуск российских «Союзов» с космодрома Куру, сообщил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Госкорпорация «Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) из-за распространения китайского коронавируса решили перенести запуск космического аппарата «ЭкзоМарс», который планировался в текущем году, на 2022 год.

«Большая проблема также может быть с запуском наших «Союзов» с космодрома Куру. Там и технические проблемы возникли, поэтому запуск отложен до апреля. Но там тоже работает наша команда, и, соответственно, там тоже опасная ситуация из-за коронавируса. Там поблизости были заболевания. Так что эта работа под угрозой», – рассказывает Моисеев.

Эксперт называет программы «ЭкзоМарс» и «Союз» на Куру крупнейшими совместными с Европой запланированными проектами для России, на которые также влияет коронавирусная инфекция.

«Союз» на Куру – программа по развитию сотрудничества между «Роскосмосом» и ЕКА, которая началась в 2007 году. Для запуска российских космических кораблей «Союз» на космодроме Куру, расположенном во Французской Гвиане, построили специальные стартовые комплексы. Все финансировалось Францией и ЕКА, за Россией была интеллектуальная собственность: разработка и технологии. На начальном этапе эксперты оценивали возможные финансовые выгоды для российских космических компаний примерно в 1 млрд евро. На 2020 год было запланировано три запуска: на апрель, май и ноябрь.

Ранее персонал французской компании Arianespace эвакуировали с космодрома Куру из-за вспышки коронавирусной инфекции в соседнем населенном пункте.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила новый коронавирус пандемией. На данный момент болезнью заражены 127 704 человека, а скончались более 4,7 тысяч. Излечились от COVID-19 более 68,5 тысяч пациентов.