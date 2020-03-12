Минэнерго допустило негативное влияние коронавируса на экспорт угля

12.03.2020, 18:30, Новости дня

Пока не наблюдается негативного влияния коронавируса на экспорт угля из России, однако полностью такой вариант развития событий исключать нельзя, сообщил замминистра энергетики Анатолий Яновский.

«Сейчас сложно говорить про влияние (коронавируса на экспорт угля, – прим. ВЗГЛЯД), оно, конечно будет. По цифрам – не проявляется. Коронавирус приводит к спаду промышленного производства, и, как следствие, к снижению потребности во всех видах энергоресурсов», – приводит слова замминистра ТАСС.

Яновский добавил, что «никто не знает, как быстро это скажется на рынке»

«Экспорт растет. По итогам двух месяцем мы не наблюдаем падения», – сказал замглавы ведомства.

По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК (ЦДУ ТЭК), добыча угля в РФ в январе – феврале 2020 года сократилась на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 66,54 млн тонн. Экспорт упал на 14%, до 25,22 млн тонн. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в январе 2020 года экспорт угля вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 13,4% – до 12,53 млн тонн.

Ранее экономический прогнозист и обозреватель Джесси Коломбо, который предсказал мировой финансовый кризис 2008 года, предупредил, что миру предстоит пережить еще один финансовый крах, и на этот раз он будет намного хуже.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в будущем возможно наступление глобальной экономической рецессии, и влияние коронавируса является одним серьезных факторов, заявил.