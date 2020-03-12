 

В антивирусной программе Avast обнаружили серьезную уязвимость

12.03.2020, 18:30, Разное

Специалисты изучили антивирус Avast и нашли в этой программе уязвимость. По их словам, jаvascript-движок программного оборудования позволяет обойти систему защиты и запускать вредоносные файлы.
Впервые о существующей проблеме стало известно от специалиста Тэвиса Орманди, работающего в Google. Найдя уязвимость, специалист сразу понял, что она представляет серьёзную угрозу для абсолютно всех пользователей, поскольку она находится в jаvascript-движке антивируса. Он взаимодействует со многими компонентами различных программ, а потому позволяет пропускать заражённые файлы.

Уязвимость помогает обходить коды в момент проверки на безопасность файлов в браузере или почтовом сервисе. В результате злоумышленники получили возможность проводить вредоносные компоненты через защиту антивирусного софта. После этого Avast самостоятельно запускал их и заражал компьютер. Целью данной операции является незаметная установка на устройство любого опасного приложения. Специалист не исключает, хакеры знали об уязвимости и на протяжении некоторого времени пользовались ею.

В настоящий момент сотрудники Avast уже предупреждены об уязвимости, но не сообщают, устранена ли ошибка. Одной из предпринятых мер с их стороны, позволяющих временно устранить проблему, является отключение jаvascript-движка. Как долго это будет длиться также неизвестно.



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