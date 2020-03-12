Путин обсудил с премьером Болгарии вопросы энергетики

12.03.2020, 18:28, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Болгарии Бойко Борисовым. Стороны обсудили вопросы энергетики.

«По инициативе болгарской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Республики Болгария Бойко Борисовым. Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики», – говорится в сообщении Кремля.

Ранее министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что в Белграде видят попытки остановить продолжение «Турецкого потока» через Болгарию.

В январе в Болгарии заявили, что страна до конца 2020 года планирует заменить часть российского газа американским и азербайджанским.