 

Google может рассорить Грузию и Азербайджан из-за спорного участка границы

12.03.2020, 18:28, Новости дня

МИД Грузии вынуждено вступило в переговоры с компанией Google из-за появления в ее сервисах карты, на которой спорный участок границы, затрагивающий монастырский комплекс VI века Давид-Гареджи, полностью отнесен к территории Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как отмечает грузинское внешнеполитическое ведомство, в настоящее время начатые в 1995 году переговоры с азербайджанской стороной по делимитации границы продолжаются, соответственно, «не существует легальных рамок определения границы» между двумя государствами.

Также подчеркнуто, что данный вопрос «сенситивен и эмоционален» для общественности.

«В этой связи любые провокационные или даже эмоциональные обстоятельства только осложняют ситуацию и прибавляют проблемы процессу переговоров», – сказано в заявлении МИД Грузии.

Грузинское внешнеполитическое ведомство в этой связи назвало карту Google «нелегитимной» и отметило, что та не может быть использована для идентификации государственной границы между двумя странами.

Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, однако согласовано между ними за 25 лет переговоров только 64% государственной границы, общая протяженность которой составляет 480 километров.

Между пограничниками двух стран регулярно возникают споры в основном в связи с посещением грузинскими гражданами и паломниками монастырского комплекса, часть которого со времен СССР принадлежит Азербайджану. Официальный Тбилиси признает, что 2% территории монастыря находится на территории Азербайджана. Несмотря на это, часть грузинского духовенства и гражданские активисты требуют полного контроля Грузии над Давид-Гареджи, что уже не нравится азербайджанской стороне.



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