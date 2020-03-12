Медик опроверг сообщения о смерти человека от коронавируса в Москве

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12.03.2020, 18:28, Новости дня

Вернувшийся в Москву из Италии мужчина, скончавшийся в медцентре в Коммунарке, умер не из-за коронавирусной инфекции, сообщил заместитель главного врача по медицинской части медцентра Игорь Тюрин.

«Он умер не от коронавируса совершенно. Там совершенно другой диагноз», – сказал Тюрин в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС.

Он опроверг наличие пневмонии у скончавшегося мужчины.

«Нет, там не пневмония, там инфекционного диагноза нет вообще. Просто к нам по экстренным показаниям в крайне тяжелом состоянии был доставлен пациент. Но он отношения не имеет к инфекционному заболеванию вообще», – заверил медик.

Ранее в сосетях сообщалось, что в медицинском центре в Коммунарке, где расположены пациенты с подозрением на коронавирус, умер пациент, вернувшийся из Италии в феврале.

Напомним, в столице началось строительство новой инфекционной больницы, которая будет расположена в Новой Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что мобильный комплекс новой инфекционной больницы, которая станет дополнением стационара в Коммунарке и ИКБ №1, будет построен на Калужском шоссе в Новой Москве.

Во вторник мэр столицы подписал указ, запретив до 10 апреля в Москве массовые мероприятия численностью более 5 тыс. человек.

На интернет-портале Собянина есть официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса.



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