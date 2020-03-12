В Латвии объявили ЧС из-за коронавируса

12.03.2020, 18:28, Новости дня

В Латвии в четверг объявили чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса, об этом сообщил премьер Кришьянис Кариньш.

«Чрезвычайное положение вступает в силу с момента принятия решения и до 14 апреля этого года с целью в это время ограничить распространение COVID-19», – сказал премьер, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Ранее в четверг о ЧС в связи с коронавирусом заявили власти Чехии, на минувшей неделе эту же меру приняли в Исландии.

В четверг Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. Ранее иммунолог рассказала, как защититься от коронавируса в общественном транспорте.