 

В Латвии объявили ЧС из-за коронавируса

12.03.2020, 18:28, Новости дня

В Латвии в четверг объявили чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса, об этом сообщил премьер Кришьянис Кариньш.

«Чрезвычайное положение вступает в силу с момента принятия решения и до 14 апреля этого года с целью в это время ограничить распространение COVID-19», – сказал премьер, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Ранее в четверг о ЧС в связи с коронавирусом заявили власти Чехии, на минувшей неделе эту же меру приняли в Исландии.

В четверг Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. Ранее иммунолог рассказала, как защититься от коронавируса в общественном транспорте.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / В Петербурге пьяный актер на BMW сбил пешехода

17.02 / Политолог объяснил ляпы в украинских учебниках сломом советской системы образования

19.01 / Крушение самолета МАУ в Иране. Работа не остановится до наказания виновных – СНБО

31.01 / Лёгкие курильщиков “магическим образом” восстанавливаются после отказа от табака

29.01 / Силовикам откроют все персональные данные россиян

08.02 / Милосердие win-win. Дмитрий Гудков о том, почему широкая амнистия нужна и самим властям

30.01 / Россия закрывает границу с Китаем, чтобы предотвратить распространение коронавируса

19.02 / МГУ занял пятое место среди университетов развивающихся стран по версии Times Higher Education

13.02 / Французский фигурист ответил Костомарову на слова о «голубом» катании

13.02 / Медики в Камбодже подозревают, что 20 человек на круизном судне Westerdam заражены коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика