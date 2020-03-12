В Польше признали неизбежность ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2»

12.03.2020, 18:28, Новости дня

Россия так или иначе завершит строительство газопровода «Северный поток – 2», и этому не помешают дальнейшие санкции США, сообщил польский эксперт по энергетике Матеуш Кубяк.

Он выразил мнение, что РФ изначально была готова к сложному развитию событий и разрабатывала альтернативный план реализации проекта, как только пошли разговоры о санкциях, передает РИА «Новости».

Кубяк отметил, что РФ может достроить газопровод с помощью трубоукладчика «Академик Черский». В начале февраля он вышел из порта Находка.

«Все указывает на то, что россияне избрали этот вариант, надеясь завершить строительство своими силами», – сказал эксперт.

По его мнению, Москва может это сделать, и рано или поздно газопровод будет достроен.

«У них есть трубоукладчик, а санкции не распространяются на специалистов, имеющий соответствующую подготовку персонал», – сообщил Кубяк.

Он считает, что дальнейшие санкции со стороны США не помешают реализации проекта, однако сильнее ударят по европейским компаниям, что повлечет за собой серьезные политические последствия.

Замглавы МИД Александр Панкин в феврале заявлял, что строительство газопровода будет завершено, даже несмотря на возможные новые санкции США.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что истинная цель американских санкций против «Северного потока – 2» заключается в снижении конкурентоспособности европейской экономики.