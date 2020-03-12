Возлюбленная Киану Ривза Александра Грант об их отношениях, планах на свадьбу и своей внешности

12.03.2020, 18:18, Разное

Актеру Киану Ривзу долгое время не везло в любви. Когда ему стало больше 50, общественность будто махнула на него рукой, прозвав отшельником и посчитав, что он вряд ли уже найдет свое счастье. Однако в ноябре прошлого года 55-летний актер представил публике возлюбленную – 46-летнюю художницу Александру Грант, которая, казалось, совершенно не вписывается в стандартные каноны красоты.

Александра и КиануПоклонники актера не уставали обсуждать его избранницу, сходясь во мнении, что она совершенно ему не подходит. Однако влюбленных людская молва вовсе не заботила – они наслаждались чувствами, проводили вместе время и выглядели очень счастливыми. И вот – впервые – Александра Грант дала большое интервью Vogue, в котором рассказала о своих отношениях с Ривзом.

Да, у меня седые волосы и рост 1 метр 84 сантиметра. Так что если говорить об идеалах красоты… Если бы я хотела выглядеть, как Ким Кардашьян, мне пришлось бы сделать операцию по укорачиванию ног, – в шутку заметила Александра. Художница ответила и на вопрос по поводу того, почему не хочет красить волосы:

Я искренне верю в личный выбор: у каждого из нас свои способы чувствовать себя увереннее. Больше должно быть и представлений о красоте, ведь на нашей планете миллиарды людей,- сказала она.

Александра Грант Грант и РивзОна также рассказала о том, что они с Киану вместе уже несколько лет. Познакомилась пара в 2011 году: Ривз выпустил свою первую книгу “Ода счастью” и искал художника, который сможет сделать иллюстрации. Все это вылилось не только в роман, но и в совместный бизнес – теперь Александра и Киану вместе руководят издательством X Artists’ Books. Изначально Киану не планировал выпускать книгу тиражом, но друзья пары убедили его в обратном.

Они сказали: “Пожалуйста, опубликуйте это!”. Так мы попали в издательский бизнес,- вспоминает художница.

Александра родилась в штате Огайо в профессорской семье. В детстве она жила в разных городах и странах: Мехико, Париж, Вашингтон… А в 11 лет сказала родителям, что хочет стать художником – по ее мнению, эта профессия подходила ей больше всего.

Сейчас Грант 46, и она ни разу не была замужем, хотя семь раз исполняла роль подружки невесты. На вопрос журналиста издания о том, почему так произошло, Александра заметила:

Я бы с удовольствием ответила на этот вопрос за бокалом вина… Любовь на всех уровнях очень важна для меня. Не верю, что изоляция – правильный путь. Бывают периоды уединения, которые нужны мне как художнику, но при этом я очень ценю пребывание в отношениях.