Коронавирус вносит смуту: Елизавета II вернулась к рукопожатиям, а принц Чарльз не может определиться со стилем приветствия

12.03.2020, 18:18, Разное

По данным ВОЗ, распространение коронавируса уже достигло стадии пандемии; Том Хэнкс и Рита Уилсон стали первыми заболевшими знаменитостями; Криштиану Роналду и Кьяра Ферраньи попали в карантин… Новости по этой теме поступают едва ли не каждую минуту, и приходится соблюдать меры предосторожности. Королевские персоны – не исключение: на прошедшей службе в честь Дня Содружества, проходившей в стенах Вестминстерского аббатства, всем присутствующим – в том числе членам британской монаршей семьи – было запрещено здороваться за руки. До этого Елизавета II впервые за последние 66 лет надела перчатки для вручения наград на ежегодной церемонии в Букингемском дворце. Но вчера что-то пошло не так.

Королева провела аудиенцию с профессором Марком Комптоном, лордом-приором Ордена Святого Иоанна, во время которой… пожала руку своему гостю. Перчаток на ней в тот момент также не было. Примечательно, что еще за день до этого Елизавета II проводила такую же аудиенцию с Верховным комиссаром Шри-Ланки Сароджей Сирисеной и ее супругом, доктором Судатом Талпахевойя, но руки им не протянула.

Марк Комптон и Елизавета II, 11 марта 2020 Елизавета II на встрече с гостями из Шри-Ланки, 10 марта 2020

По-другому ведет себя ее старший сын, принц Чарльз. Перед церемонией в аббатстве он приветствовал гостей жестом намасте, а вчера он постоянно забывал о мерах предосторожности. Так, выйдя из своего автомобиля, припаркованного у входа в London Palladium, Чарльз машинально протянул руку встречавшему его сэру Кеннету Олису, лорду-лейтенанту Большого Лондона, но, вспомнив о коронавирусе и новых правилах протокола, тут же убрал ее назад, оставив Кеннета в недоумении. То же повторилось и с некоторыми другими гостями – конфуз был запечатлен на камеры. Чуть позже, чтобы уберечь себя от путаницы, Чарльз убрал руки в карманы.

Чарльз приветствует Кеннета… …Но тут же передумывает и складывает руки в жест намасте

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Публикация от Parth Bharat Thakkar (@parthmusic)12 Мар 2020 в 6:56 PDT